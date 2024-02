PSG quiere volver a quitarle a sus mejores piezas al Barcelona, irían por estos jugadores

Después de que la directiva del Paris Saint Germain recibiera la noticia que el delantero francés, Kylian Mbappé no seguiría en el club parisino, el PSG , ha empezado a mover sus piezas, para ver cuáles serán sus contrataciones para suplir esta dura baja.

”Es un jugador al que conozco desde hace bastante tiempo, de la cantera del Barça, y no tengo ninguna duda del rendimiento que tendrá en el futuro. Puede ser pronta su llamada, pero sé que puede ser un jugador muy importante para el futuro de su club y de la selección” , fueron las palabras del entrenador español en 2021 sobre Gavi .

GAVI NO SE TOCA NI DE BROMA

“Cuando hay un jugador de ese calibre, siempre tenemos que estar en la conversación. Pero, como usted ha dicho, se ve de otra manera”, dijo Artera.

Además, comentó que todavía no le menciona formalmente a la directiva del Arsenal el tema del delantero francés.

“Exactamente, ¿Por qué no (intentar ficharlo)? Si queremos ser el mejor equipo, necesitaremos el mejor talento y a los mejores jugadores. Yo no estoy en las conversaciones, pero a lo mejor Edu Gaspar (director deportivo) y los dueños sí (lo) están“, mencionó Mikel Arteta.