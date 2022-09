¿Qué le pasa a André Marín?... preocupa el estado de salud del conductor de La Última Palabra (video)

“Antes de la pandemia del COVID, me dio una cosa, que no se la recomiendo a nadie, que se llama Clostridium, es una infección en el estómago que si no te la cuidas con unos antibióticos fuertísimos te puede llegar a perforar el intestino y el páncreas” , comentó a Javier Alarcón en entrevista en 2020.

André Marín aseguró que la enfermedad que padeció y que preocupó a sus seguidores, lo tuvo mucho tiempo en el hospital y que su tratamiento se extendió hasta seis meses, ahora, a ya más de dos años de que se le detectó, aún sigue con secuelas.

“Me sacaron adelante, estuve internado. Es todo un tratamiento para volver estar al cien, afortunadamente voy de maravilla con algunos medicamentos, complementos vitamínicos y todo eso. Pero sí, sí estuve en el hospital Javier, sí es un infierno”, confesó.

Desde entonces Marín explicó que tiene un seguimiento médico para ver la evolución de su enfermedad. A casi dos años de aquel diagnóstico, el periodista de Fox Sports aún sigue preocupando al público por su apariencia pues desde entonces no recobró su mismo semblante.

En relación a cómo contrajo la bacteria, André Marín compartió qué le dijeron los médicos en ese momento pues no pudieron averiguar de cómo se contagió. “No sabes cómo te puede llegar, me platicaban mis médicos que lo puedes tomar en los hielos de un restaurante puede estar el virus, entonces lo tomas y te hace pedazos el estómago; no es una simple infección estomacal, lo que me pasó fue mucho más fuerte, afortunadamente ya recuperado”, agregó.

Hasta el momento, el periodista deportivo no ha comentado nada al respecto de las críticas de su estado de salud. Incluso en su cuenta oficial de Instagram subió una historia en la que presumió que es un donador de órganos, esto en el marco del Día Nacional de Donación de Órganos.