¡Que no es para tanto! Los campeones, Andy Reid y Travis Kelce minimizan su altercado

“Me sacó de balance porque no lo vi. Me dijo que lo pusiera e iba a anotar. Lo amo. Me mantiene joven”, dijo entre risa, Andy Reid, añadiendo que no es la primera vez que Kelce saca su lado furioso en los juegos.

Por su parte, Travis, tampoco quiso hablar mucho sobre el tema, en entrevista con NFL Primetime solo mencionó: “Lo voy a mantener entre nosotros. Solo le dije lo mucho que lo amo”.

Kelce terminó el partido con nueve recepciones y 93 yardas, rubro donde lideró, además de que, en el tiempo extra, logró dejar el balón en la yarda tres de los 49ers, donde facilitó a que Patrick Mahomes encontrara a Mecole Herdman para lograr la anotación ganadora.

LAS ÁGUILAS FELICITAN A TRAVIS KELCE POR EL SUPER BOWL

La relación entre el Club América y el jugador de Kansas City lleva desde el 2020, cuando el jugador de los Jefes, llegó vistiendo la playera del cuadro azulcrema a un entrenamiento con su equipo.

La última vez que el jugador y el equipo de la Liga MX, tuvieron una conexión, fue cuando Travis mando sus felicitaciones al América por la 14.