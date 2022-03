‘Quien manda soy yo’, revira Ronaldo sobre posible último Mundial

Cristiano Ronaldo aseguró que él decidirá hasta cuándo jugará ante los rumores de que el Mundial 2022 podría ser el último para el delantero de 37 años: “Quien manda soy yo. Punto final”.

“Muchos hacen esta pregunta. Quien va a decidir mi futuro soy yo. Si me apetece jugar más juego y si no me apetece jugar no juego”, respondió en una rueda de prensa convocada en Oporto, un día antes de que se celebre el encuentro entre Portugal y Macedonia del Norte para asegurar un pase para el Mundial de Qatar.

Ha agradecido el comportamiento del público asistente al encuentro entre Portugal y Turquía del pasado jueves, que acabó en 3-1, y ha pedido “que mañana den de la misma forma lo mismo” para poder hacer “un buen partido”.

“Si los portugueses estuvieran como estuvieron el jueves, vamos a ganar el juego”, ha insistido.

Reconoció que Macedonia del Norte “es un equipo muy organizado”, con puntos fuertes y al que respeta, pero ha asegurado que se les puede ganar.