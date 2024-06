Rafael Márquez podría ser el nuevo DT del Real Oviedo

El “fracaso” del Real Oviedo y del Barça Atlètic por ascender cada uno en sus divisiones podría traer una nueva oportunidad para Rafael Márquez. El director técnico mexicano está a la cabeza para convertirse en el próximo entrenador del equipo que pertenece a Grupo Pachuca.

Luego de la salida de Luis Carrión, timonel que no logró el ascenso con la institución de la que es dueño Jesús Martínez y que ahora se encargará de la Unión Deportiva Las Palmas, el “Káiser” azteca está a la cabeza de la baraja de DTs para llegar a Oviedo.

Asimismo y pese a que Márquez renovó por un año más con el también llamado Barcelona B, este ya había mencionado que dejaría al equipo para tomar una mejor oportunidad luego de que esta es la segunda vez que no consuma un ascenso a la Segunda División de España, en donde ahora está el Real Oviedo.

“Si me sale algo más arriba, importante... Pues lo analizaría, claro, pero no tengo prisa por decidir y elegir y si no me convence lo que me puedan ofrecer no descarto para nada quedarme un año más”, dijo Márquez dejando a su vez claro que todavía no hay nada decidido: “Estoy muy abierto a lo que diga el Barça y le doy toda la prioridad”.