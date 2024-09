Ravens vs Chiefs: ¿cuándo, a qué hora y dónde ver el juego inaugural de la Temporada 2024 de la NFL?

“No se puede mirar demasiado hacia adelante. Solo estar en el presente, estar en el presente, y si haces eso, van a suceder cosas buenas”, dijo el ala cerrada Mark Andrews. “Si jugamos cada día, cada jugada como se supone que debemos jugar, vamos a llegar a donde necesitamos estar al final del año”.

EL RESTO DE LA SEMANA 1 INAUGURAL DE LA TEMPORADA 2024 DE LA NFL:

Viernes 6 de septiembre

Packers vs Eagles a las 6:15 de la tarde.

Domingo 8 de septiembre

Steelers vs Falcons; Vikings vs Giants; Jaguars vs Dolphins; Patriots vs Bengals; Cardinals vs Bills; Texans vs Colts; Titas vs Bears, y Panthers vs Saints a las 11 de la mañana.

Raiders vs Chargers y Broncos vs Seahawks a las 2:05 de la tarde.