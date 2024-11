‘Raygun’ se retira del break dance por el bullying tras los Juegos Olímpicos de París 2024

La breakdancer australiana Rachael “Raygun” Gunn ha decidido no volver a competir tras enfrentar una dura reacción pública después de su actuación en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Conocida por su característico salto de canguro, Gunn se convirtió en el centro de atención después de perder sus tres batallas en la ronda eliminatoria con un puntaje combinado de 54-0.

A sus 37 años, la profesora universitaria ha sido objeto de burlas en internet y en los medios, donde se criticaron tanto sus movimientos como su uniforme verde del equipo.

En una entrevista con la radio 2DayFM de Sydney, Gunn compartió que aunque sigue bailando breakdance, ya no participará en competiciones. “No voy a competir más, no”, afirmó. “Iba a seguir compitiendo, seguro, pero ahora me parece muy difícil enfrentarme a una batalla”.

Gunn también comentó sobre la frustración que ha sentido al no tener control sobre cómo la perciben los demás. “Ha sido realmente molesto. Simplemente no tenía control sobre cómo la gente me veía o quién era yo”, expresó.

Además, el breakdance ha sido eliminado del programa olímpico para los Juegos de 2028 en Los Ángeles. A pesar de esto, Gunn afirmó que no consideraría regresar a la competencia incluso si el deporte-danza volviera a los Juegos.