RFEF deja futuro de Jorge Vilda incierto; continúa Luis de la Fuente como seleccionador masculino

Pocos días después de haber recibido el ofrecimiento por parte de Rubiales en su última participación como presidente de la Real Federación de Fútbol de España, para ser entrenador de la selección de fútbol femenil por cuatro años, Jorge Vilda mantiene su futuro en incertidumbre.

En la Asamblea Extraordinaria, Luis Rubiales dijo: “He activado los mecanismos para que comience una negociación contigo en la que te invito a que te quedes con nosotros los próximos cuatro años cobrando medio millón de euros al año”, provocando que los aficionados del balón pie creyeran que ya era un hecho, sin embargo, ni Vilda, ni la Federación han firmado ningún acuerdo.

Pedro Rocha fue asignado como presidente en funciones de la RFEF, dice encontrarse del lado del fútbol y de los equipos, y que no permitirá que el fútbol se convierta en algo negativo. Lo primero que hizo con su cargo, fue abordar el estatus de Vilda declarando “En este momento no podemos decir que Jorge Vilda no sea o vaya a dejar de ser el seleccionador español. No hemos hablado todavía con él y antes que nada hay que hablar con él”.