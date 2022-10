Ricardo Peláez se va de Chivas

“Yo prometí muchas cosas llegando que no cumplí, pero voy a seguir pensando en metas altas en el siguiente lugar donde me toque”, afirmó el ahora exdirectivo.

Peláez agradeció desde la gente de limpieza y utilería en las Chivas, hasta los jugadores, cuerpo técnico, así como los entrenadores que pasaron por el equipo en su mandato.

“Como jugador fallé, porque perdí una final con Chivas y como directivo también porque no logré conseguir los objetivos trazados.

“Yo vine a solucionar un tema y no lo conseguí. No me pagaron para aprender, pero es la institución en donde más he aprendido”.

Ricardo aceptó que también cometió errores en las contrataciones de jugadores, pero también resaltó que dejó cosas buenas, las cuales sirvieron para dejar un buen sabor de boca a quienes manejan los hilos del club.

Antes de la ronda de preguntas y respuestas, Ricardo Peláez cerró con un agradecimiento a la afición, tanto a los fans que brindaron su apoyo como quienes lo criticaron.

