Ríos se despide de Gallos, hay nueva administración al frente

La nueva administración que operará a los Gallos toma posesión del equipo de Querétaro, tras la despedida de Adolfo Ríos y Gabriel Solares, que fueron suspendidos por 5 años debido a la gresca entre los queretanos y del Atlas, que se vivió en el Estadio Corregidora.

“Hoy hay una certeza clara, que el equipo no está desafiliado, los muchachos tienen esa certeza. Hoy se estará sumando, de acuerdo a las instrucciones de la FMF, se sumarán las personas que se harán cargo de la institución. No es algo que sea mi facultad, en ese sentido habrá que esperar, pero ya hablamos, estuvimos Solares y yo con los muchachos, platicando con ellos y despidiéndonos de ellos”, comentó Adolfo Ríos, ex directivo de los Gallos.

La actual directiva de los Gallos que estaba conformada por Greg Taylor, Gabriel Solares, Manuel Velarde y Adolfo Ríos fue suspendida por 5 años, después de la gresca que inició en las tribunas del Estadio Corregidora y terminó en la cancha provocando un saldo de 26 heridos.

“No sé si es justo o injusto, porque hay una autoridad, hay que respetarla. Se deben de acatar las decisiones que deban tomarse. Cuando pase el tiempo y nos relajemos todos, veremos que es lo que sigue”, dijo Adolfo Ríos, ex jugador del América.