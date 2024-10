Rommel Pacheco incrementa becas para deportistas y ‘rompe’ esquema de Guevara

TE PUEDE INTERESAR: Kevin Berlín se une al Exatlón por necesidad ante la falta de apoyos de la Conade

ROMMEL PACHECO AUMENTA APOYOS A DEPORTISTAS QUE PARTICIPARON EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE PARIS 2024

La gestión de Rommel Pacheco benefició a 61 deportistas que participaron en los recientes Juegos Olímpicos. En el esquema de la administración de Ana Guevara, 40 atletas que quedaron fuera del top 16 de sus disciplinas habían visto su beca reducida a seis mil pesos, mientras que 21 deportistas que no alcanzaron el top 12 recibieron entre siete mil y 17 mil pesos.

En cambio, con Pacheco, estos deportistas perciben un mínimo de 20 mil pesos, y en algunos casos, se les ha restablecido el monto que recibían antes de los Juegos Olímpicos.

Casos como el del esgrimista Gibran Zea y el marchista Noel Chama reflejan los cambios realizados. Zea, quien ocupó el lugar 17 en París 2024, ahora percibe 20 mil pesos mensuales, mientras que anteriormente recibía solo seis mil. Por su parte, Chama, quien finalizó en la posición 13 en la prueba de marcha de 20 kilómetros, recibe nuevamente el monto de 20 mil pesos, superando los 12 mil pesos que había recibido en septiembre de acuerdo con las reglas anteriores.

Este cambio también contempla logros internacionales como es el caso de la pentatleta Mariana Arceo, quien obtuvo el sexto lugar en el Campeonato Mundial de Gran Bretaña en 2023. Debido a este resultado, la deportista recibió nuevamente una beca de 32 mil pesos.

“Estoy que no me la creo. Me regresaron a uno de mis entrenadores, me regresaron la beca como la tenía antes de los Juegos Olímpicos, y esto para mí de verdad es muy grande porque hace unos días estaba pensando si continuar o no en el deporte. Entonces el recibir esta noticia es wow para mí”, expresó Arceo a través de sus redes sociales.

Pese al incremento en estos apoyos, Rommel Pacheco aún enfrenta casos pendientes, como el de los deportistas acuáticos, quienes no han recibido apoyo desde enero de 2023. Según los informes, el clavadista Osmar Olvera y el saltador Juan Celaya son los únicos que reciben una beca después de que Ana Guevara interviniera para que se les restableciera el apoyo económico.