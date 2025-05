Petra De Sutter, primera persona trans en ser ministra en Bélgica, será rectora de la Universidad de Gante

BRUSELAS- “Soy una académica desde lo más profundo de mi alma», justificó entonces. El mundo académico es mi mayor amor junto a la política”, dijo De Sutter, de 61 años, el pasado enero cuando anunció su candidatura para unas elecciones muy ajustadas contra el rector saliente Rik Van de Walle.

De Sutter, que tiene una larga trayectoria académica, ingresó en política en 2014 de la mano del partido ecologista flamenco Groen y ejerció como senadora entre 2014 y 2019.

TE PUEDE INTERESAR: Petra De Sutter, primera política transgénero de más alto rango en Europa

Después se desempeñó brevemente como eurodiputada y en 2020 fue nombrada ministra y viceprimera ministra del Gobierno del liberal Alexander De Croo. Se convirtió en la primera ministra transexual de Bélgica y del resto de Europa.

En 2021, De Sutter explicó en una entrevista con el diario Le Soir su transición de género.

“Llegué a un punto, con 38 o 39 años, en el que estaba crónicamente deprimida y tenía pensamientos suicidas. Fue realmente un punto de no retorno, en el que queda claro que estás atrapada y que no puedes seguir así. Desde ese momento, cada instante de mi vida ha sido y es un regalo. No puedo explicarlo de otro modo”, resumió.

Su nombramiento como ministra desató ríos de tinta en gran parte de Europa, pero no en Bélgica, donde la prensa trató su condición de persona transgénero como un aspecto más de su biografía.

“A nadie le importa, y eso es absolutamente genial”, declaró entonces al diario Politico.

La Universidad de Gante, fundada en 1817 por el rey Guillermo I de Holanda, tiene actualmente 28,000 estudiantes y suele aparecer entre los cien mejores centros universitarios del mundo.