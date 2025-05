SNTE pide a Sheinbaum definir incremento salarial y prestaciones

‘Ellos están tomando esa bandera y diciendo que nosotros nos sumamos con ellos y no es así, no es así. De la CNTE, un paro nacional no pueden hacer, no tienen la gente para hacer un paro nacional, eso es una falacia. Un paro nacional, nada más lo podemos hacer nosotros porque representamos al 95% de los trabajadores de la educación y ellos representan al 5%’, dijo.

‘No hay necesidad de llegar a esos extremos’, añadió.

Indicó que ya se tiene una propuesta “bien sustentada” para presentarla a la Presidenta, con estudios actuariales y financieros.'Vamos a revisarla con funcionarios de Hacienda y con el propio ISSSTE’, apuntó.

‘No hay mucho presupuesto, pero por eso estamos buscando caminos y rutas por las que podamos transitar, que hagan viable ese planteamiento’, añadió.

‘Somos aliados estratégicos del gobierno en construcción de segundo piso de la 4T: SNTE’

En el marco de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) reivindicó su decisión de impulsar un sindicalismo representativo, democrático y progresista, que contribuya al desarrollo nacional, al bienestar del pueblo, al ejercicio pleno de las libertades y de los derechos de la clase trabajadora.

En un desplegado, el sindicato magisterial se dijo decidido a ser un aliado estratégico del gobierno para construir el “segundo piso” de la Cuarta Transformación.

‘Hoy honramos a los obreros y mártires de Chicago, a los trabajadores heroicos que estallaron las históricas huelgas de Cananea y Río Blanco, y al movimiento obrero que a lo largo de la historia construyó una plataforma de derechos irrenunciables’, expresó en un desplegado.

El SNTE también reconoció que el movimiento sindical está obligado a ejercer un nuevo protagonismo, en medio de los tiempos de complejidad e incertidumbre que vivimos a nivel mundial.

‘El sindicalismo tiene la obligación de ampliar la representación de la clase trabajadora, de recuperar el carácter de actor social y político para que pueda trascender el campo laboral y logre una nueva influencia en las políticas públicas’.

Señaló que el movimiento sindical mexicano, sin detrimento de su autonomía, puede ser un aliado estratégico del Gobierno de la República en la construcción del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, y lograr: Consolidar un modelo de desarrollo sustentable de prosperidad compartida, bienestar social e impulso de la independencia económica y política de nuestra nación.

Desarrollar un mercado interno, dinámico, productivo, competitivo e inclusivo, que favorezca la redistribución equitativa del ingreso, ayude a abatir la pobreza y la desigualdad; genere trabajo decente, salarios dignos y ejercicio pleno de los derechos sociales y colectivos.

Garantizar los derechos a la alimentación, educación, salud, seguridad social y vivienda, lo cual implica fortalecer a las secretarías de Educación Pública y Salud, así como a las instituciones sociales que son patrimonio de los trabajadores: la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el IMSS, ISSSTE, Infonavit y Fovissste.

Consolidar políticas como la desaparición de las Asociaciones Público-Privadas en el ISSSTE, la disminución de la edad de jubilación de los trabajadores al servicio del Estado y la cancelación de las deudas impagables del Fovissste.