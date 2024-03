Saltillo Soccer llegaría a la Liga de Expansión MX: así fue su paso por la ‘División de Plata’ entre 1995 y 2002

Dos de los más emblemáticos son viejos conocidos no solo de la afición en México , sino también alrededor del mundo, incluso llegando a ser artífices de la Selección Mexicana: Antonio de Nigris y Antonio Naelson “Sinha” .

“Los jueves hacíamos partidos entre nosotros y nos enviaban a los jóvenes. Él vino dos partidos y ya desde el primero me fijé y en el segundo que vino de Saltillo y al ver lo que hacía con nuestros centrales, que no se asustaba y que les ganaba por arriba, lo pusimos y no nos defraudó”, afirmó el exentrenador y cazatalentos para un programa de radio en tierra regia.

Hace unos meses, Aldo de Nigris, también exfutbolista que pasó por Tigres y Monterrey, estuvo presente en el podcast “Creativo”, con Roberto Martínez, donde mencionó la trayectoria de su hermano Antonio y recordó con cariño tanto a Saltillo, como a su afición.