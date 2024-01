Samuel García anuncia inversión de 150 mil millones de pesos en Nuevo León para el Mundial 2026

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseguró que rumbo a la Copa del Mundo 2026 habrá una inversión de 150 mil millones de pesos, que serán aplicados en los rubros de instalaciones deportivas, cultura y turismo.

“La inversión que tenemos contemplada, muchos de esos proyectos ya estaban desde el inicio, antes de que anunciaran FIFA para Nuevo León, iban a ser 130 mil millones, ahora va a subir a 150 mil millones.

“Es una inversión histórica incluye el tema de deporte, cultura, infraestructura y movilidad, no hablo de escuelas, hospitales y agua, infraestructura de deporte, cultura y turismo”, manifestó.

El estadio BBVA será una de las sedes de la Copa del Mundo 2026, que será co-organizada por Estados Unidos, México y Canadá, y ante ello se contemplan las mejoras en esos rubros en el Estado.

Samuel García indicó que “en marzo próximo se definirán las sedes de entrenamiento para los equipos que estarán en Nuevo León por la justa del orbe y dijo que las sugeridas son El Barrial (centro de entrenamiento de Rayados), Centro Deportivo de Borregos, centro Deportivo de la Udem, el estadio Universitario y el centro de entrenamiento de Tigres (que está en proceso de construcción)”.

El gobernador manifestó que esa inversión contempla también las mejoras en instalaciones deportivas rumbo a los Juegos Panamericanos 2027, de los cuales Monterrey busca ser sede.

“Vamos meterle al gimnasio de halterofilia, la casa de raquetas, centro tenístico, tiro con arco, pista BMX, el velódromo que será uno nuevo porque el que tenemos es al aire libre y no cumple con los requerimientos de Panamericanos”, agregó.

A su consideración, con lo ya existente y las instalaciones nuevas, el Estado tendrá todo para albergar los Panamericanos y que para el tema del surf tendrían que invitar a una subsede que sería Oaxaca o Nayarit.

REVELA SAMUEL GARCÍA LA FECHA EN LA QUE OPERARÁ EL NUEVO ESTADIO DE LOS TIGRES

Samuel García habló también sobre el nuevo estadio de Tigres, dijo que en breve se espera que Cemex haga el anuncio del proyecto del estadio y que será esa empresa la que dará la inversión inicial.

“El estadio nuevo Cemex muy pronto va a dar a conocer el proyecto completo del equipo de trabajo, que aunque no esté para funcionamiento en mayo del 2025, será un gran estadio en construcción y un punto turístico deportivo de FIFA en Mayo del 2026. No pido imposibles, no terminas un estadio de 60 mil butacas en dos años, pero al menos que ya esté el cascarín, el espacio y pueda ser un punto de atracción para FIFA y los Panamericanos.