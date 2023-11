Santi Giménez queda fuera de la Champions: mete uno de los dos autogoles con el que Feyenoord cayó ante el Atlético de Madrid

No fue la noche del Feyenoord y, definitivamente, no fue la noche de Santiago Giménez. El delantero mexicano fue partícipe no solo como parte del equipo, sino que también marcó uno de los autogoles con el que el cuadro de Rotterdam cayó 3-1 ante un imbatible Atlético de Madrid.

Con este resultado, quien marcha como sublíder de la Eredivisie ha perdido su oportunidad de continuar en el torneo que determina al ganador de “La Orejona” y, avanzará, en tercer lugar rumbo a la Europa League, quedándose “Chaquito” sin chance de brillar en la máxima competencia a nivel de clubes en el Viejo Continente.

Los aficionados mexicanos y del Feyenoord esperaban que Santi trasladara su gran momento en la Liga Holandesa al máximo torneo de clubes de la UEFA, pero el exjugador del Cruz Azul estuvo muy lejos de su mejor nivel contra Atlético de Madrid e incluso fue uno de los “villanos” en el doloroso descalabro del vigente campeón de los Países Bajos.

A 13 minutos de que finalizara el partido, Mats Wieffers consiguió anotar el primer gol del equipo de Rotterdam, quienes solo necesitaban una diana para igualar el marcador.

Sin embargo, al 81’ en una jugada a balón parado a favor del Atlético, Giménez rechazó el centro al área, pero no lo hizo de manera correcta y el balón se clavó en la portería holandesa. De esa manera, los seguidores del Feyenoord perdieron la esperanza de mantenerse con vida en Champions League.

Antes de su autogol y la anotación de Wieffers, el “Bebote” tuvo una oportunidad clara para marcar el primer tanto del Feyenoord al recibir un pase dentro del área chica del Atlético, pero el ariete azteca no logró conectar y los Colchoneros mantuvieron sin goles su portería.