Se rompe el vestidor de Tom Brady y Gisele Bündchen

El quarterback de los Buccaneers y la modelo ya se encontraban distanciados pues ya no vivían juntos desde hace un par de meses.

Esto se desato tras una acalorada discusión que tuvieron Tom y Gisele debido a las decisiones tomadas por el quarterback en relación a su carrera, hay que recordar que Brady se ausento por 11 días del campo de entrenamiento de los Buccanners.

La modelo ha señalado que hizo todo para que Brady no tuviera problemas fuera del campo y siguiera jugando, sin embargo, no tolero que el mariscal no aceptara retirarse.