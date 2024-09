¿Se van Trevor Bauer y Robinson Canó a la MLB? Estrellas en el título 17 de Diablos Rojos podrían regresar a las Grandes Ligas

Trevor Bauer y Robinson Canó se erigieron como las figuras de los Diablos Rojos del México, ahora campeón de la Liga Mexicana de Beisbol, luego de conquistar la Serie del Rey 2024 ante los Sultanes de Monterrey.

Sin embargo, un rumor que corre por los pasillos es que estos dos estelaristas podrían dejar la novena mexiquense para volver a la Major League Baseball, pues su desempeño habría llenado el ojo de dueños de equipos de las Grandes Ligas.

Diamondbacks, Indians, Reds y Dodgers fueron los equipos en la MLB de Bauer, pero en 2021 fue denunciado por agresión sexual, por lo que esto significó la pausa para el lanzador en la gran carpa; paró dos años y llegó a Yokohama DeNA BayStars de la Liga Japonesa.

Sin embargo, luego de conquistar el título 17 para los Diablos y cuando se le preguntó qué pensaba sobre jugar en Grandes Ligas, afirmó tener dudas sobre su futuro, mismo que, incluso, podría recalar en la Liga Mexicana del Pacífico.

“No estoy pensando en la MLB... (sobre la del Pacífico) No estoy seguro. Todavía no pienso en el futuro”, mencionó Bauer y al mismo tiempo recordó la enfermedad que tuvo que superar para hoy ser campeón con Diablos, pues hasta pensó que no volvería a jugar beisbol.

“Trato de lanzar con el síndrome de Guillain-Barré. Mis piernas estaban paralizadas desde la rodilla hacia abajo, así que obviamente no era yo mismo.

“Estoy feliz de haber recibido el tratamiento y de haber podido salir y participar de los playoffs. Sinceramente, no sabía si alguna vez volvería a jugar beisbol con lo que estaba pasando con mi cuerpo. Así que estoy feliz de estar aquí.