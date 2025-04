Exfutbolista de Arda Kardzhali muere y, ¿asiste a su propio homenaje en un partido?

El club búlgaro Arda Kardzhali rindió homenaje el miércoles a su exjugador Petko Ganchev en su partido de primera división contra el Cherno More , dos semanas después de haber guardado un minuto de silencio por él tras recibir información errónea sobre su fallecimiento .

Ganchev, por su parte, relató cómo vivió la confusión. Según contó al medio búlgaro Blitz, recibió múltiples llamadas cuando se difundió la noticia falsa, mientras que su esposa reaccionó con lágrimas al ver la información.

“Cuando me enteré de la terrible noticia, me serví un poco de brandy”, expresó. “Que te den por muerto es una experiencia estresante. La situación no fue agradable”.