Selección Mexicana: Jaime Lozano lanza su primera convocatoria del Tri; regresan Héctor Herrera y Raúl Jiménez

Jaime Lozano ya tiene a sus elegidos. El director técnico de la Selección Mexicana realizó su primera convocatoria al frente del Tricolor para los duelos amistosos que México disputará en contra de Australia y Uzbekistán por la Fecha FIFA que se realizará en septiembre.

Pese a que en los últimos días corrió el rumor latente de que Julián Quiñones iba a formar parte del llamado, el delantero del América no fue considerado, por el momento, por Lozano. Quienes sí entraron en los seleccionados fueron el delantero Raúl Jiménez del Fulham, caras nuevas como “Chiquete” Orozco, Gilberto Sepúlveda, Jordi Cortizo, el “Chino” Huerta, así como el regreso de Héctor Herrera para ponerse la verde.

Tras ser ratificado por la Federación Mexicana de Futbol, Lozano reveló con anterioridad que está muy ilusionado por la oportunidad de dirigir a México rumbo al próximo Mundial y mostró su deseo de construir una plantilla competitiva.

“Es un privilegio el poder estar aquí en la selección nuevamente, me ha tocado estar como jugador, me ha tocado estar como director técnico y ahora ratificándome y me siento muy contento y muy orgulloso porque he pasado muchísimo tiempo a lo largo de mi retiro preparándome para oportunidades como esta.

“Trabajando muy fuerte para dar lo mejor de mí en cada proyecto que se me asigne y para mí las oportunidades hay que tomarlas y hay que aprovecharlas, sobre todo”, declaró.

El partido contra Australia se disputará el 9 de septiembre en el AT&T Stadium de Arlington y el duelo ante Uzbekistán se jugará el 12 de septiembre en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.