Semana 14 de la NFL: Dolphins va por su siguiente víctima: los Titans

El “bully” de la Conferencia Americana regresa al Monday Night Football. Ese es el mote que se han ganado los Delfines de Miami esta temporada. El de este lunes será el cuarto partido en el que al momento del “kick off” serán favoritos de doble digito. En los 3 anteriores solo no le cubrió a los Raiders de visita, pero eso no quiere decir que no hayan abusado de ellos. Las 9 victorias de Miami esta temporada han sido contra equipos cuyo record es perdedor en la semana 14. El marcador combinado en esos 9 partidos es de 333 – 156. ¡Bullies! Y es que no solo tienen esa explosiva ofensiva con Tua, Hill, Waddle y compañía, la defensa de Vic Fangio ha estado jugando mejor con forme avanza la temporada, especialmente desde el regreso de Jalen Ramsey.

Mientras los Delfines han ganado sus últimos 6 partidos en casa y anotan 39 puntos en casa esta temporada, los Titanes han perdido sus últimas 9 visitas y esta temporada anotan apenas 12 puntos por partido de visita. Los de Tennessee han tenido una temporada muy complicada, diría el General Evidente. La defensiva de Titanes se ha mermado entre intercambios y lesiones, y su ofensiva sencillamente no tiene el talento suficiente para darle vuelta a la temporada.

Normalmente regalar tantos puntos en la NFL se ve con algo de miedo. Todo mundo le teme al “back door cover”. Pero si los dos párrafos no fueron suficiente, Titanes anota menos puntos en la 2da mitad que en la 1ª mitad (7.3 vs 9.9) y le anotan más puntos en la 2da mitad de los que le anotan en la 1ra mitad (9.4 vs 11.3). Vamos con Delfines -13.5.