‘Ser gay será cotidiano en el fútbol’; defensa inglés, Conor Coady, se pronuncia aliado LGBT

Coady mencionó ser un apasionado por la equidad para las personas LGBT, señalando que el fútbol es un deporte para todos. “Yo he vivido con el fútbol toda mi vida, y me ha gustado desde siempre. No puedo imaginarme que alguien sienta que no puede ser parte de este juego”, agregó.

Recientemente, Coady recibió un reconocimiento en los LGBT Awards, por ser un futbolista aliado de la comunidad, no obstante, dijo que eventos dirigidos a los deportistas como Rainbow Laces, una campaña para visibilizar a las personas LGBT, usando ligas color arcoíris, no obtienen demasiada publicidad ni tampoco se habla mucho de ellas.

Ante ello, Coady afirma: “Es difícil para mí aportar ideas [para Rainbow Laces] porque no estoy a cargo, pero lo que ya hacemos es bueno... Y siempre podemos hacer más para ayudar a las personas LGTBQ”.