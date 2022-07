Sigue la polémica en el deporte con caso Semenya

Mboma está lesionada este verano y no viajó a Eugene. No se esperaba que Semenya acudiera tampoco. De la nada, su nombre apareció en la lista de inscritas para la carrera más larga.

La deportista sudafricana optó por disputar una carrera en la que no querría estar en realidad y en la que no es tan buena, puesto que se negó a someterse a las reglas del órgano rector del atletismo, que le exigían tomar tratamientos para reducir sus niveles de testosterona si deseaba correr los 800 metros.

Triple salto, triple oro. Esta vez no hubo récord mundial en una gran cita, pero sí un triunfo que la convirtió en tricampeona.

Y un público que le rindió pleitesía a su espectáculo.

Yulimar Rojas se apoderó de su tercer oro consecutivo en un Mundial de atletismo, al ganar la final con un salto de 15.47 metros, lejos de los récords del orbe que había impuesto durante sus últimos dos grandes eventos: los Juegos Olímpicos de Tokio el año pasado y el Mundial bajo techo efectuado en Belgrado recién en marzo.

“Tercer título mundial. Ha sido un día bonito”, dijo Rojas. “No te voy a decir que ha sido uno de mis mejores días de competencia porque no ha sido de esa forma, pero he dejado un buen registro. Sí es verdad que no la siento de esa forma en que sentí el Mundial de Belgrado, que lo hice con un récord, pero es muy especial, porque esta ciudad me trae muy buenos recuerdos”.