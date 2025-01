Este será el costo de la visa americana para turista y el pasaporte mexicano en 2025

Se debe considerar que estos costos no incluyen otros gastos asociados , como la obtención de documentos, traducciones o desplazamientos necesarios para completar la solicitud.

Cabe destacar que desde el pasado 17 de junio de 2023 , el Departamento de Estado de Estados Unidos realizó un ajuste en la tarifa que afectó a diversas categorías de visas de no inmigrante y de inmigrante.

Gobierno Federal señaló que el costo para solicitar el pasaporte no tendrá variación de precios durante el 2025.

¿QUÉ ES LA VISA B1/B2?

La visa americana B1/B2 es una visa de no inmigrante que permite la entrada temporal a Estados Unidos por motivos de turismo, negocios o tratamiento médico. Generalmente, quienes obtienen esta visa pueden permanecer en Estados Unidos por un periodo de hasta seis meses, con una vigencia de hasta 10 años. Esta visa es especialmente popular entre quienes viajan a Estados Unidos para disfrutar de vacaciones, asistir a reuniones de trabajo, realizar compras o someterse a tratamientos médicos.

Es importante destacar que la visa B1/B2 no permite trabajar en Estados Unidos. Los solicitantes deben ser conscientes de que las autoridades migratorias tienen mecanismos para detectar actividades laborales ilegales, lo que puede resultar en la cancelación de la visa y en la prohibición de entrada al país.

REQUISITOS PARA OBTENER LA VISA B1/B2

El proceso de solicitud de la visa B1/B2 incluye varios pasos, y uno de los más importantes es demostrar que el solicitante tiene la intención de regresar a su país de origen después de su estancia en Estados Unidos. Para ello, es esencial presentar pruebas claras de los lazos con su país, tales como empleo, propiedades, familiares u otros vínculos que evidencien que la persona regresará tras realizar su visita. Además, también se requiere demostrar que se cuenta con los recursos económicos suficientes para cubrir los gastos del viaje, incluyendo pasajes aéreos, alojamiento y otros gastos asociados.

Entre los documentos que comúnmente se solicitan están:

- Estados de cuenta bancarios: para demostrar la solvencia económica del solicitante.

- Comprobantes de ingresos: tales como recibos de salario o declaraciones fiscales.

- Pruebas de empleo o estudios: cartas de empleo o documentos que certifiquen la ocupación actual del solicitante.

- Documentos que evidencien la propiedad o los lazos familiares en el país de origen: para establecer vínculos que aseguren el regreso.

¿CÓMO TRAMITO LA VISA?

1. Completa el Formulario DS-160: Llena el formulario en línea proporcionando tus datos personales y detalles sobre tu viaje. Al finalizar, recibirás un folio con un código de barras.

2. Crea una cuenta en el Servicio Oficial de Citas: Regístrate en el portal oficial de citas y vincula tu folio DS-160. Sigue las instrucciones que recibirás para realizar el pago de la visa.

3. Realiza el pago de la visa: Paga la tarifa de $185 dólares, lo cual puedes hacer en efectivo en los bancos Scotiabank o Citibanamex.

4. Programa tus citas: Una vez que el pago sea confirmado, agenda tus citas tanto en el CAS como en la embajada o consulado.

5. Elige un punto DHL para recoger tu visa: Decide dónde quieres recoger tu visa, ya sea en el CAS o en una sucursal de DHL.

6. Asiste al CAS: Ve al CAS para que te tomen las huellas dactilares y te hagan la fotografía oficial.

7. Ve a tu entrevista consular: Presenta tu pasaporte y el formulario DS-160 en tu cita en la embajada o consulado. La entrevista normalmente dura menos de dos minutos.

8. Recoge tu visa: Si tu visa es aprobada, la recibirás aproximadamente entre 3 a 4 semanas después.

¿POR QUÉ PUEDEN RECHAZARTE LA SOLICITUD DE LA VISA?

Es importante tener en cuenta que los oficiales consulares tienen la autoridad para rechazar una solicitud de visa si consideran que no se ha demostrado adecuadamente el propósito del viaje o los lazos con el país de origen. También pueden denegar la visa si encuentran inconsistencias en la solicitud, si el solicitante no presenta los documentos requeridos o si no se comprueba que tiene los fondos suficientes para el viaje.

En caso de que la solicitud sea rechazada, el solicitante podrá intentar nuevamente, aunque siempre es recomendable revisar los motivos del rechazo y corregir los errores antes de volver a solicitar la visa.

REQUISITOS PARA TRAMITAR EL PASAPORTE

• Copia certificada del acta de nacimiento en original y copia, con el que podrás acreditar tu nacionalidad mexicana. Del caso contrario, también se puede llevar una carta de naturalización o certificado de nacionalidad mexicana, aunque sólo se puede presentar uno de estos;

• Identificación oficial con fotografía en copia por ambos lados: esta deberá ser la credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE), así como la cédula profesional y cartilla militar;

• CURP (Clave Única de Registro de Población) en original y copia: será necesario para verificar tu identidad;

• Comprobante de domicilio en original y copia: este puede ser un recibo de luz, agua, teléfono, etc.

• Comprobante de pago de derechos: es el recibo de las tarifas correspondientes para la emisión del documento de identificación;

• Hoja de confirmación de la cita: la cuál se mandan por correo.

En caso de que el solicitante sea menor de edad, se requiere que también lleve la identificación y presencia de ambos padres.

Cabe destacar que ya no debes llevar la fotografía, esta se tomará digitalmente el personal de la SRE el día de la cita.

¿CÓMO SOLICITAR CITA PARA TRAMITAR EL PASAPORTE MEXICANO?

Según la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), puedes tramitar tu pasaporte de manera virtual. Primero, debes crear una cuenta en el portal oficial.

O también con otras dos opciones adicionales para programar tu cita: por teléfono, llamando al 55 8932 4827 en un horario de lunes a domingo de 8:00 a 20:00 horas, o a través de WhatsApp en el mismo número.

Al hacer tu cita, podrás seleccionar la oficina de la SRE que prefieras, así como la fecha y hora disponibles. Recuerda que la cita previa es obligatoria.

Una vez que programes tu cita, la SRE enviará a tu correo electrónico los documentos necesarios:

• Confirmación de cita;

• Hoja de Ayuda del Pago;

• Folleto con información sobre costos del pasaporte en 2025, lista de bancos donde puedes ir a realizar tu pago y lista de documentos que deberás presentar.