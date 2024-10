¡Sin apoyos! Llegarán atletas mexicanos a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 con mínima ganancia en becas

Apenas cuatro deportistas se encuentran en el mejor rango, haciéndolos acreedores a las becas deportivas que superan los 40 mil pesos mensuales.

Dentro de este selecto grupo, se encuentran los medallistas individuales de plata como Prisca Awiti y Marco Verde con 52 mil pesos, así como Osmar Olvera con 50 mil y Juan Celaya con 39 mil. En total, 48 deportistas que visitaron París, son los que ahora reciben una beca de más de 21 mil pesos, como Citlali Ortiz con 28 mil pesos mensuales e incluso Daniela Souza con esa misma cantidad.

LA POLÉMICA DE LOS TABULADORES

Como era de esperarse, algunos deportistas ya han manifestado su inconformidad sobre las reglas de los tabuladores de becas que impuso la Conade en 2022. La arquera, Alejandra Valencia fue la primera en alzar la voz:

“Se tiene que cambiar para futuro las tabulaciones porque no puede estar pasando esto. Llegué de París con una medalla de bronce y me dijeron que me bajaron la beca en un 20 por ciento, siendo campeona centroamericana, panamericana y doble medallista olímpica; entonces no viene de la nada mi reclamo y mas que nada es para que haya una reestructuración de cómo hacer las becas. Ya me acerqué a Rommel con ese tema porque se debe de revisar ese tabulador porque si quieres un cambio debes hacer algo diferente y no hacer lo mismo”.