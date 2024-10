¿El desplome de la Liga MX?: Mientras la MLS rompe récords, los estadios mexicanos se vacían

Como si esto no fuera suficiente, es muy probable que este número suba aún más, pues faltan aún 16 juegos por disputarse, sobre todo con el Decision Day en puerta, mismo donde se definirán las posiciones finales del torneo antes de los Playoffs .

10. Puebla vs Santos | 8,331 aficionados

9. Puebla vs Querétaro | 8,266 aficionados

8. Puebla vs León | 7,883 aficionados

7. Querétaro vs Necaxa | 7,844 aficionados

6. Mazatlán vs Querétaro | 7,773 aficionados

5. Puebla vs Pachuca | 7,676 aficionados

4. Santos vs FC Juárez | 7,341 aficionados

3. Mazatlán FC vs Necaxa | 7,247 aficionados

2. FC Juárez vs Atlas | 7,046 aficionados

1. Puebla vs FC Juárez | 5,147 aficionados

Tocando el tema local con Santos Laguna , equipo coahuilense, tan solo 7 mil 341 personas asistieron a presenciar la derrota del equipo a manos de Juárez en el Estadio Corona , y aunque esta no es la entrada más baja registrada, pues tenemos la anteriormente mencionada de Puebla , es igual de preocupante.

El mismo medio también le cuestionó a la afición, obteniendo la siguiente respuesta: “Los equipos no juegan a nada, sin excepción dan un espectáculo mediocre. Entradas caras y el consumo, es dos o tres días de trabajo de la gente” .

“Sí, la gente no tiene dinero, ya elige los que cree que serán mejores partidos... Tenemos una cantidad impresionante de extranjeros si no cumplen, también afecta al espectáculo” , declaró Carlos Calderón , historiador deportivo para El Universal .

¿A qué se debe exactamente esta problemática que ha venido afectando no solo a los equipos, sino a la Liga en general?

Con estas cifras que presentan dos de los equipos más populares del país, se suma el peor nivel de asistencia desde el 2012, con el partido de Puebla vs Juárez con cinco mil 147 aficionados en las tribunas de acuerdo con la columna de El Universal “Ir al estadio” .

La afición demanda calidad en el escenario futbolístico, así como seguridad y calidad, lo que parece haber afectado el nivel de asistencia a los juegos. De acuerdo con información de la Liga , Pumas ha disputado encuentros en el Estadio Olímpico con apenas 10 mil asistentes en sus tribunas, incluso “el más grande México”, Améric a, se ha visto afectado en la Ciudad de los Deportes contabilizando 12 mil asistentes en sus juegos como local, esto pareciera quizá no tan preocupante, sin embargo hay que tomar en cuenta que la capacidad máxima de este estadio es de 36,681 persnas , y el del Olímpico de 72,000 .

Fue en el Guard1anes 2020 que la Liga MX , ya bajo el mando de Mikel Arriola , cuando se decidió eliminar el Ascenso y Descenso en la Liga , un modelo similar al que se usa en la MLS , y según analistas y expertos esto no le sentó bien a la afición.

Aunado a esto, Miguel “Piojo” Herrera explica que “no es que el espectáculo haya ido a la baja, está saturado de tanto juego sin trascendencia a la afición y eso se refleja en que la afición está harta, cansada de ver partidos sin trascendencia que se los meten a fuerza, torneos metidos con calzador y el mismo futbolista se satura. No es lo mismo jugar 30 partidos o 35, que jugar 50, aunque deben estar acostumbrados, se satura de repente. Hay muchas lesiones, no terminan de poner a su mejor equipo porque ya has lesionados, ya hay suspensiones, tienen que rotar elementos para poder solventar el torneo, pasa más por ahí”.

Al no haber un análisis completo de por medio, la baja asistencia en la Liga MX y el incremento en el número de aficionados en la MLS, puede deberse a un sinfín de motivos. Sin embargo, claro está que la economía, el nivel de seguridad, baja calidad en el espectáculo deportivo y la “nula competitividad”, juegan un papel crucial.

¿Habrá mejora? No lo sabemos, ni siquiera Juan Carlos Rodríguez, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, lo sabe: “Esa parte hay que preguntarle a los expertos de la Liga MX”.

Con información de El Universal, Milenio y Récord.