¡Sin Jack Grealish ni Harry Maguire! Así jugará Inglaterra la Eurocopa 2024

La ausencia de Grealish , una de las figuras inglesas en la última Euro en la que llegaron a la final, tomó por sorpresa a varios pero no carece de argumentos.

Desafortunadamente para él, una lesión muscular en su gemelo lo tiene fuera de las canchas desde abril.

El futbolista venía recuperándose con la ilusión de poder ser parte de la delegación inglesa que viaja a Alemania para buscar el título continental que le falta. Sin embargo, su evolución física no es favorable.

No fue parte de la última práctica del equipo inglés y el entrenador decidió cortarlo de la lista preliminar al entender que Maguire no se podrá recuperar a tiempo. El defensor expresó en redes sociales su desazón tras conocer que no está entre los convocados. “Estoy devastado”, afirmó en un sentido posteo.

En la lista sorprenden las caras nuevas. Son 12 de los 26 jugadores los que harán su debut con Inglaterra en un torneo continental. Entre ellos se destacan Cole Palmer, Kobbie Mainoo y Adam Wharton.

ESTA ES LA LISTA DE 26 JUGADORES DE INGLATERRA QUE ENFRENTARÁN LA EUROCOPA 2024:

Arqueros: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Arsenal).

Defensores: Lewis Dunk (Brighton), Joe Gomez (Liverpool), Marc Guehi (Crystal Palace), Ezri Konsa (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle), Kyle Walker (Manchester City).

Medios: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Conor Gallagher (Chelsea), Kobbie Mainoo (Manchester United), Adam Wharton (Crystal Palace) Declan Rice (Arsenal).

Delanteros: Jude Bellingham ( Real Madrid ), Jarrod Bowen (West Ham), Eberechi Eze (Crystal Palace), Phil Foden (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern Múnich), Cole Palmer (Chelsea), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Brentford), Ollie Watkins (Aston Villa).

Con información de EFE