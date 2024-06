Sinner avanza a la siguiente ronda en el Roland Garros y ahora es el número uno del ranking de la ATP

”Estoy muy feliz. Habíamos jugado algunas veces y sabía qué esperar. Nos enfrentamos en la final de Miami y siempre es duro jugar ante él. Tiene un gran talento y es un tipo fantástico. Mi actuación ha sido muy sólida, especialmente en los dos primeros sets. Sentí algo de presión al sacar para ganar el partido, pero es algo normal. Esto es tenis. Me alegra cómo he reaccionado y estar en las semifinales” , mencionó Sinner.

Sinner, se coloca como el número uno del ranking mundial de la ATP, gracias a varios factores como la lesión que ha obligado al serbio, Novak Djokovic a abandonar el Roland Garros (Novak había permanecido 429 semanas como líder).

”Qué puedo decir, es el sueño de todos ser el número 1 del mundo. No es agradable ver a Novak retirarse, la deseo una pronta recuperación. Pero me alegra estar en semifinales de este torneo en el que tuve problemas en el pasado. Es un momento especial para mí, me encanta compartirlo con ustedes y con todos los que están mirando por televisión”, dijo Sinner al finalizar el juego contra Dimitrov.