‘Sufrí una agresión sexual’... David Faitelson acusa que aficionado le metió mano en el Estadio Akron en el Chivas vs América

“La agresión con el vaso de cerveza no fue lo peor. Lo más penoso y que me da mucha pena tener que comunicarlo, me siento en la obligación de hacerlo... hubo un momento en el que sufrí una agresión sexual”, declaró.

Faitelson detalló que, en medio del caos y los empujones, un desconocido metió su mano entre sus piernas y realizó un contacto inapropiado.

“Una persona metió todo su brazo, su mano entre mis piernas y empujó hacia arriba. Yo prácticamente di un salto hacia adelante, estuve a punto de caerme”, agregó.

El periodista también narró que, momentos después, otra persona lo tocó de manera indebida.

“El único momento más desagradable fue cuando alguien me metió la mano entre los glúteos. Fue un momento muy desagradable”, aseguró.

EL IMPACTO DEL ALCOHOL Y LA MULTITUD EN EL INCIDENTE

Faitelson explicó que el consumo de alcohol y la euforia del partido pudieron haber influido en el comportamiento de los aficionados.

“Se armó un caos porque finalmente el público salía del partido. Algunos de ellos habían tomado algunas cervezas y te dicen lo que tengan que decirte. No me parece apropiado que me tiren algo en la cabeza o que me toquen en alguna parte del cuerpo”, comentó.

FAITELSON CUESTIONA LA SEGURIDAD DEL ESTADIO AKRON

Tras su denuncia, el periodista lanzó una crítica a la organización del evento y a la seguridad del Estadio Akron, que será una de las sedes del Mundial 2026.

“Es momento de que los tres estadios que van a ser sede del Mundial entiendan que tienen que colocar las condiciones propicias para que no ocurra que un periodista tenga que atravesar por una zona donde están los aficionados, después de un partido caliente como el de anoche”, mencionó.

Faitelson enfatizó la necesidad de mejorar los protocolos de seguridad en los estadios mexicanos para garantizar la integridad de jugadores, periodistas y aficionados.

UN CASO QUE ABRE EL DEBATE SOBRE LA SEGURIDAD EN EVENTOS DEPORTIVOS

El caso de David Faitelson ha generado un debate sobre la seguridad en los estadios de fútbol en México. La agresión sexual denunciada por el periodista expone la vulnerabilidad de quienes asisten y trabajan en estos eventos, y reaviva la discusión sobre la responsabilidad de los clubes y las autoridades en la protección de los asistentes.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Podrá Huescas sorprender al Chelsea? FC Copenhague busca la hazaña en Conference League

La expectativa ahora está en si se tomarán medidas concretas para reforzar la seguridad en el Estadio Akron y en otros recintos que serán clave en la organización del Mundial 2026.

DATO CURIOSO: En 2018, la FIFA implementó protocolos de seguridad en el Mundial de Rusia para prevenir incidentes de acoso y agresiones en los estadios, una medida que podría ser replicada en México de cara al Mundial 2026.