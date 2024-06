Swiatek y Gauff arrasan en tiempo récord en Roland Garros

Por su parte, la estadounidense Coco Gauff , vigente campeona del US Open , tramitó su triunfo en 60 minutos, derrotando a Elisabetta Cocciaretto 6-1, 6-2. A pesar de haber podido cerrar el partido más rápidamente, la italiana Cocciarett o resistió y se llevó el aplauso del público al ganar un juego cuando Gauff estaba 5-0 arriba.

“Es algo complicado” , señaló Gauff , refiriéndose a los horarios de los partidos. “Pero no cabe duda que por la salud y bienestar de los jugadores, lo mejor para el tenis es evitar que estos partidos tengan este tipo de horas” .

“No es que me voy a dormir una hora después de finalizado el partido. Necesitamos cuatro horas para relajarnos, hay que hacer recuperación, prensa. El trabajo no acaba tras el match point”, explicó Swiatek, “soy de las que han dicho que debemos comenzar más temprano. Además, yo no sé si la gente que está siguiendo estos partidos tiene que trabajar al día siguiente”.

Swiatek sigue en carrera por un tercer título consecutivo del Abierto de Francia y el cuarto Grand Slam de su carrera. La primera del ranking enfrentará ahora a Marketa Vondrousova, quien venció a Olga Danilovic 6-4, 6-2.

Gauff, por su parte, se medirá con la ganadora del cruce entre la tunecina Ons Jabeur y Clara Tauson.