México vs Suiza: esta será alineación titular, confirma Javier Aguirre

En cuanto a la delantera, el técnico aclaró que, debido a factores como la carga física y el tiempo de juego reciente, no contempla alinear juntos a Santiago Giménez y Raúl Jiménez en este encuentro.

“Te voy a sorprender con Emilio Lara, te voy a sorprender con Mateo Chávez y no te voy a sorprender con el Tala Rangel” , declaró Aguirre .

“Los dos nueves obedecen a minutaje, cargas y temas físicos”, explicó Aguirre, indicando que la decisión busca preservar el estado físico de ambos jugadores.

“Antes por la carga emocional, venir al Tri era un castigo. Hoy debe de ser un orgullo llevar este escudo, un Mundial en tu casa, me da mucho gusto, que los jugadores dicen voy a selección, no se compara un Mundial de Clubes con un Mundial de Selecciones, no se compara”, declaró.

Este partido forma parte de la preparación del equipo mexicano para la Copa Oro, que se celebrará en Estados Unidos del 14 de junio al 6 de julio. México integra el Grupo A, junto a República Dominicana, Surinam y Costa Rica.

Con información de Récord