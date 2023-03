‘Te estamos esperando’: amenazan a Messi y disparan contra negocio de su esposa Antonela

En la madrugada de hoy en Rosario, Argentina, el negocio de la familia de Antonela Rocuzzo, esposa del futbolista Lionel Messi, fue atacado a balazos, incluso dejaron un mensaje de amenaza contra el futbolista.

El mensaje dedicado al capitán de la selección argentina, elegido Mejor Jugador del Mundial de Qatar 2022 y hace unos días fue galardonado con el premio The Best: “Messi te estamos esperando, (el alcalde de Rosario) Javkin también es narco, no te va a cuidar”.

Fueron 14 disparos contra la fachada del local de la familia Rocuzzo, ubicado en la zona oeste de Rosario, ciudad natal de Messi, que está situada en la provincia argentina de Santa Fe.