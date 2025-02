‘Fue mi culpa’: Renata Zarazúa es eliminada junto a María Lourdes Carle del Mérida Open

Renata Zarazúa se despidió del Mérida Open AKRON 2025 tras caer en la primera ronda de dobles junto a la argentina María Lourdes Carle. La dupla fue superada por Tang Qianhui y Sabrina Santamaria con parciales de 6-2, 4-6 y 7-10 en un partido que se definió en el match tiebreak.

Al final del encuentro, Zarazúa y Carle ofrecieron una conferencia de prensa donde analizaron el resultado. La tenista mexicana asumió la responsabilidad de la derrota y reflexionó sobre los aspectos mentales que sigue trabajando después de la lesión que la dejó fuera del cuadro principal de singles.

“Sentí que se me fue un poco el ritmo, tuvimos muchos errores no forzados. A veces, las ganas de ganar en México me juegan un poco en contra”, comentó Zarazúa. Además, explicó que su rodilla izquierda ha evolucionado bien, pero todavía enfrenta el reto de recuperar la confianza en su físico.

“De la rodilla me siento muy bien, aunque todavía me falta mucho para confiar completamente. He tenido tres cirugías en toda mi vida y ese miedo sigue presente. No jugué singles porque sabía que no tendría la confianza necesaria. Jugar tensa no es bueno para otras partes del cuerpo, así que todavía tengo que superarlo mentalmente”, explicó.