Nadal medita sobre su futuro tras su histórico triunfo en Roland Garros

“ Es como cuando te duermen el nervio en el dentista. No tengo sensibilidad para nada, y por eso he podido jugar. Tan simple como eso ”, añadió Nadal.

“ Es obvio que con las circunstancias en que estoy jugando no puedo y no quiero seguir ”, concluyó.

Sin embargo, Nadal puntualizó que no se infiltrará para jugar en el césped británico. “Con antiinflamatorios puedo seguir jugando, pero no con inyecciones que anestesian el pie. No quiero ponerme en esa situación de nuevo”, expresó. “Puede pasar una vez, pero no es una filosofía de vida que quiero seguir”, añadió.

Con información de la Agencia The Associated Press.