Paula Badosa es la favorita del Merida Open, ¿cómo avanza el torneo mexicano?

La española Paula Badosa tuvo un debut sólido en el torneo de Mérida al vencer en sets seguidos a la rumana Jaqueline Cristian. Con este resultado, la jugadora avanzó a los Cuartos de Final del certamen.

En conferencia de prensa posterior al partido, Badosa compartió sus sensaciones sobre su actuación y su decisión de competir en México:

“Estoy pendiente solo de mí misma, sabía que las cosas iban a salir bien. Me da gusto empezar así, tan contundente (...) En México siempre me he sentido muy querida, he tenido recuerdos de Guadalajara, los fans son apasionados. No tenía pensado jugar esta semana, pero cuando vi que era en México pedí a mi equipo venir, aunque estemos cansados, para que el público me vea en directo”. También destacó que aún tiene aspectos por mejorar en su juego: “Creo que he sacado bien, pero hay cosas aún por mejorar. En una primera ronda nunca se juega perfecto, tengo tiempo para trabajarlo”.

Badosa se enfrentará en los Cuartos de Final a la australiana Daria Saville, quien derrotó en tres sets a la ucraniana Anhelina Kalinina. Saville logró remontar el partido con parciales de 4-6, 6-2 y 6-2, sumando así su cuarta victoria consecutiva en el torneo. La australiana, nacida en Moscú, proviene de la fase de clasificación, donde ganó sus dos encuentros para ingresar al cuadro principal.