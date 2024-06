Tercera superficie, tercera Final: Carlos Alcaraz hace historia en Roland Garros

Horas antes de su victoria por 2-6, 6-2, 6-4, 6-2 en semifinales sobre el noruego Casper Ruud , número 7 del mundo, el caso de abuso conyugal de Zverev en Berlín terminó tras llegar a un acuerdo extrajudicial con su acusadora y ex novia.

El Alcaraz-Sinner empezó por la tarde bajo un cielo azul y la arcilla roja brillando con el solo.

AMBOS REPRESENTAN EL FUTURO DEL TENIS MASCULINO

El presente no está nada mal. Aunque este no fue el partido más brillante de los nueve que han disputado, Alcaraz domina 5-4 en la historia al combinarse para cometer 102 errores no forzados.

Alcaraz tuvo que remontar una y otra vez en su Semifinal después de lidiar con algunas molestias físicas que precisaron múltiples visitas del fisioterapeuta.

“Noté que él lo estaba pasando un poco mal. Yo tenía calambres y él también en el tercero”, contó Alcaraz, “es uno de los partidos más difíciles que he jugado, sin duda. Los encuentros más difíciles que he enfrentado en mi corta carrera han sido contra Jannik... Espero jugar muchos más como este contra él”.

Sinner amaneció con una foja de 13-0 en los Slams este 2024 tras consagrarse en el Abierto de Australia en enero. El italiano ascenderá a la cima del ranking de la ATP por primera vez la próxima semana, desplazando a Novak Djokovic, pese a su derrota el viernes. Una lesión persistente en la cadera lo obligó a perderse el torneo de tierra batida en Roma el mes pasado.