Tiger Woods vuelve a las andadas: cierra a gran nivel ronda en el Hero World Challenge

Tiger Woods está demostrando que aún tiene gasolina en el tanque. El histórico golfista se recuperó de un inicio inestable, al firmar una tarjeta de 71 golpes (-1), mientras disputaba la tercera ronda del Hero World Challenge que se disputa en el Albany Golf Club en Las Bahamas.

“El Tigre” mostró que ya estaba en buen nivel. Apenas este sábado, completo su tercera ronda competitiva desde que se retiró del Masters y se sometió a una cirugía de fusión de tobillo en abril.

Ha habido una diferencia de “día y noche” en cómo se siente su pierna desde la cirugía. Aún así, dijo que estaba sorprendido y alentado por lo bien que se ha recuperado su cuerpo ahora que ha sido examinado minuciosamente.

TE PUEDE INTERESAR: Semana 13 de la NFL: Eagles y 49ers pelearán por el liderato de la Conferencia Nacional

“Estoy muy emocionado por cómo me he sentido físicamente. Me he demostrado a mí mismo que puedo recuperarme todos los días, eso era algo desconocido en lo que he caminado hasta aquí.

“He hecho todo mi entrenamiento, pero le sumo el juego, la concentración, la adrenalina y todos esos otros factores que aceleran todo”.

Woods completó dos bogeys al inicio, cuatro birdies para cerrar la primera vuelta. Un bogey más en el hoyo 11, un birdie en el 14 y cerró con bogey en el 18 para un acumulado de par de campo.

Tiger se localiza a 16 golpes de distancia del líder en solitario Scottie Scheffler, el actual número uno del mundo estuvo intratable en la tercera ronda.