Tigres tiene una Misión ‘imposible’ para ir a la Final del C2022

Atlas no ha perdido por más de 3 goles desde el 2019 y Miguel Herrera no los ha remontado en Liguilla

Parece que será cuestión de tiempo para que se confirme al Atlas como el primer finalista del Torneo Clausura 2022. Para que el actual campeón no alcance ese objetivo hace falta que pierda por 3 goles -o más- en el partido de Vuelta de la Semifinal ante los Tigres de la UANL, algo que no ha sucedido con Diego Cocca como director técnico en ese banquillo y además una diferencia que no admite desde el año 2019.

El cuadro tapatío sacó una victoria de oro en el Estadio Jalisco en la Ida de la Semifinal y ahora cualquier triunfo o empate en el Estadio Universitario le dará el pase a la Final, incluso si pierde hasta por 2 goles.

Lo de Tigres luce más que complicado, porque este Atlas de Cocca nunca ha perdido por 3 goles de diferencia en los 75 partidos en los que el argentino ha estado en la banca rojinegra; así de grande es el reto del equipo del Piojo Herrera.

“Siempre hay una primera vez, si hace mucho que (Atlas) no caen por muchos goles siempre hay una primera vez”, aseguró Miguel Herrera, apenas se le recordaron los antecedentes que debe remontar.

Atlas sí ha recibido 3 goles con Cocca, pero también anotó; por ejemplo, la Final de Ida del Torneo Apertura 2021 ante el León, ahí en el Estadio Nou Camp el marcador fue 3-2 a favor de La Fiera; desde entonces no han habido 3 goles en la portería atlista con cualquier marcador.

La solidez defensiva del Atlas es tanta, que en todo el año futbolístico ha recibido 32 goles en 43 partidos, es decir menos de una anotación por encuentro.

En este Clausura 2022, el marcador en contra más abultado para Atlas fue el 2-0 en la Jornada 7 ante Xolos de Tijuana, que significó la primera derrota del torneo para el equipo de Cocca. Atlas tomó rumbo a la Final al vencer 3-0 a Tigres con goles de Julio César Furch, Luis Reyes y Julián Quiñones.

Las remontadas con tantos goles de diferencia no son la especialidad del técnico de los Tigres, pues en las tres ocasiones que ha tenido un marcador adverso tan abultado en Liguilla, ha quedado fuera.

Los Tigres necesitan un milagro; la esperanza muere al último, pero los antecedentes y el futbol hoy juegan en favor de los Rojinegros, que, a menos de que algo extraordinario suceda, sellarán en el Volcán su pase a la Final.