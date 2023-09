Título de Argentina y Messi en Qatar 2022 fue ‘premeditado’, afirma Louis van Gaal

MESSI TAMBIÉN CARGÓ EN CONTRA DE VAN GAAL Y PAÍSES BAJOS EN LA COPA DEL MUNDO

En la previa del duelo de cuartos de final de la Copa del Mundo, el entrenador había declarado que Messi no colaboraba en el aspecto defensivo y se había mostrado muy optimista ante una eventual definición de desde los 12 pasos. La Pulga anotó en ese encuentro de penal y se lo dedicó al banco neerlandés replicando el Topo Gigio de Riquelme.

“No me gusta que se hable tanto antes de los partidos. Desde que entró, el 19 (Weghorst) empezó a provocarnos, a chocarnos, a decirnos cosas. Me gusta que me respeten y el técnico de ellos (Van Gaal) no fue respetuoso con nosotros”, había afirmado el 10 de la Albiceleste en la zona mixta del estadio Lusail.