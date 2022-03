$!¡Todo listo para el Mundial de Patinaje!... pero no han llegado los patines de Donovan Carrillo

“Amigos, quiero compartirles que estos días me he sentido preocupado porque aún no me ha llegado la maleta en la que documenté mis patines”, escribió Donovan mientras realizaba algunos giros en la cancha. “De cualquier manera seguimos entrenando, trabajando y buscando tomarlo con la mejor actitud”, expresó el deportista de 22 años.

Por este motivo, el primer patinador olímpico mexicano en 30 años, no ha podido participar en los entrenamientos oficiales en la pista de hielo, por lo que ejecutó otro tipo de ejercicios en tierra, mientras confía en recibir su maleta antes del jueves 24 de marzo, fecha en que se llevará el Programa Corto de la categoría masculina.

