Y aunque ‘Jimmy G‘ se tardó en tomar ritmo, parece que ya encontró coordinación con la ofensiva, sobre todo luego de la llegada del siempre confiable corredor Christian McCaffrey, quien ha causado gran impacto.

San Francisco llega con una racha de dos victorias y aunque jugarán en calidad de visitantes en el Estadio Azteca, el propio Kyle Shanahan confesó que se siente seguro de que los fanáticos del equipo se harán presentes para apoyarlos como si fuera su segunda casa, ya que son uno de los equipos más queridos en nuestro país.

Los 49ers tuvieron pocos problemas para mover el balón la semana pasada contra los Chargers, pero tuvieron problemas para finalizar las series. Entraron en la zona roja cinco veces, pero convirtieron esos viajes en solo dos touchdowns. Un pase caído de Brandon Aiyuk y un par de bloqueos desviados en jugadas de carrera contribuyeron a los problemas.

Para la temporada, San Francisco está anotando touchdown en el 54.8% de las unidades en zona roja, por debajo del 66.7% líder en la liga en 2021.

Además San Francisco entrenó toda la semana en Colorado Springs, tratando de aclimatarse a una altura sobre nivel del mar que no les cause efecto negativo durante el partido, algo que no consideró el headocach de Cardinals, Kliff Kingsbury.

Por eso los Cardinals estarán jugando con fuego, pues pudiera tratarse de su última oportunidad si quiere tener aspiraciones a entrar a los playoffs y sobre todo a ser anfitriones en el próximo Super Bowl, ya que se trata de un juego divisional.