Travis Kelce llora al pensar en un posible retiro de la NFL

El ya legendario ala cerrada de los Chiefs de Kansas City derramó unas lágrimas de nostalgia y sentimiento durante la rueda de prensa luego de ganar su segundo título de Super Bowl, tras ganarle a Eagles de Filadelfia, en donde contribuyó con un touchdown.

El jugador, quien ya tiene credenciales para entrar al Salón de la Fama por la enorme contribución que ha tenido con su equipo, además de las espectaculares estadísticas para su posición, tuvo sentimientos encontrados al pensar en un posible retiro.

-¿Cuántos años más te quedan como jugador de la NFL? Fue la pregunta que VANGUARDIA le realizó en la conferencia de prensa.-

El jugador respiró profundo y se detuvo a pensar bien su respuesta, era lógico que se encontraba eufórico tras su segunda victoria en un Super Bowl, pero también recordó todo lo que vivió esta campaña para llegar hasta aquí.

“¡Hombre!, este ha sido el año más feliz de mi vida. Dentro y fuera del campo, ver a mi familia, es una de las más grandes satisfacciones. Ver a mi mamá teniendo toda esa atención antes del juego. Este gran escenario”, dijo Travis, mientras trataba de contener el llanto . “Acercarme más con mi hermano durante toda la temporada. Y verlo aquí, es la mejor sensación del mundo. No sé cuánto me quede, pero sé que esto no es para siempre”.