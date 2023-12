¡Un año más! No habrá Ascenso ni Descenso en la Liga MX 2024: ¿Es buena o mala noticia?

CIUDAD DE MÉXICO.- No habrá cambios en las reglas de la Liga MX, al menos no por ahora, según lo dicho por el presidente de la Primera División Mexicana, Mikel Arriola. En declaraciones a la prensa, dejó en claro que el Ascenso-Descenso no es una opción y que el número de clubes no aumentará a 20.

”No vamos a modificar las reglas, no habrá aumentos de equipos a 20, vamos a ver qué pasa en la Asamblea. No hay cambios de reglas”, afirmó.

La Asamblea de Dueños, a la que hizo referencia, está pactada para realizarse el próximo 19 diciembre en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol.

TE PUEDE INTERESAR: Semana 14 de la NFL: Steelers vs Patriots, el ‘desangelado’ duelo histórico del Thursday Night Football

Ahí, se hablaría de temas deportivos que busquen las mejoras de la Liga.

Según señalaron distintos medios en semanas anteriores, una de las propuestas que se discutirían, sería justamente, la que busca hacer que vuelva el ascenso y descenso. Sin embargo, las declaraciones de Arriola desechan la posibilidad.