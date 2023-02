Un vistazo social rumbo al Super Bowl

Hace poco más de una década y con el incipiente desarrollo del programa de Tochito NFL en Saltillo comentaba que Coahuila se sumaba a 24 estados más en la república y que esta nueva actividad que permitía la participación femenina en la disciplina hermanada al football americano, provocaría que el Súper Domingo tuviera tanto a las mamás de las chicas como a las niñas y jovencitas muy metidas en el juego, disfrutando del partido más allá de los corpulentos cuerpos que ahí se mostraban.

También señalaba que para los hombres sería la oportunidad de ir explicando la terminología que se usa en este deporte, algunas estadísticas y la naturaleza misma de la competencia en el deporte de las tackleadas.

El tiempo y la continua práctica de este deporte hizo lo suyo. Hoy con un equipo campeón nacional de football americano bikini, con casi una decena de campeonatos nacionales de tochito NFL con que cuenta la ciudad de Saltillo, una liga femenil de futbol americano equipado LIFFAE, con poco más de una centena de equipos femeniles y mixtos de tochito en las diferentes ligas locales podemos afirmar que quedan un mínimo de “viudas” del Super Bowl.

Este fin de semana la familia en general habrá de reunirse en torno al gran juego que pasó del contacto machacoso, abrumante, de corridas por sobre ofensivas de pases y de enormes barrigas, a un espectáculo lleno de versatilidad con ofensivas aéreas que hacen lucir tanto al que atrapa como al que lanza o al que intercepta. Y si bien las reglas hoy protegen a los quarterbacks, los veloces apoyadores siguen intentando cazar cabezas en medio de líneas ofensivas rápidas con pies y manos.

Pero lo más importante, hoy parece entrar en proceso de extinción el “varón pedagogo” frente al televisor y ante el grupo familiar, ahora todos opinan y conocen y saben los términos y las reglas básicas y conocen los nombres de los héroes del fin de semana.

La equidad de género llegó a la sala de casa con un Super Bowl de por medio para quedarse. Es más... ya no sé quién será el que sirva las botanas y los refrescos porque hasta la señora exclamará: ¡Ya empezó mí juego, no molesten y el que quiera algo que se sirva, yo voy a ver a Mahomes, he dicho!