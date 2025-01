¡Hasta en las mejores familias! Acepta Majo Aguilar distanciamiento con Ángela y Pepe Aguilar

“Aunque ya no tenga una relación tan frecuente con ellos, porque, el cariño lo tengo, por esa convivencia que sí tuve en mi adolescencia y que fue una parte vital para mí y para mi desarrollo, y que me dieron tanto amor”, recordó la intérprete sobre su convivencia con su tío Pepe Aguilar y su prima.

¿QUÉ DIJO MAJO AGUILAR DE ÁNGELA?

De igual forma Majo pidió a sus seguidores, al público en general y los detractores de su familia que dejen de llevar los dramas y reclamos en contra de la esposa de Christian Nodal a sus perfiles y post en redes sociales.

“No me beneficia ni me hace bien, me incomoda el que escriban sobre mi prima en mis comentarios”, se sinceró, además, se dijo consciente de no poder controlar lo que otros piensan y escriben sobre su familia.