¡Una vez más! Suspende Senado de la República votación por la iniciativa de equidad salarial

Una vez más, tal como lo han hecho desde mediados de diciembre del 2023, la Cámara de Senadores pospuso la votación por la iniciativa que buscaba la equidad salarial en el deporte profesional. Ahora, los legisladores definieron que será el próximo martes 5 de marzo cuando la misma suba al pleno.

Hace un par de días se había intentado realizar esta misma discusión en torno a la ley que le daría igualdad a deportistas en el país, sin embargo, se anunció que también sería pospuesto el tema.

“En teoría todos los grupos parlamentarios están de acuerdo. En teoría se iba a discutir el día de hoy en el pleno del Senado de la República, ya con las observaciones tanto de los grupos parlamentarios como del diálogo con el IMSS y con las federaciones de deportes.

“Así es que no habría ningún impedimento en teoría para que esto viera la luz el día de hoy. Por alguna extraña razón no está agendado el día de hoy en la discusión del Senado, pero si no es hoy seguramente será mañana”, aseguró el senador Clemente Castañeda, quien dio dichas declaraciones para el medio deportivo ESPN.

Fue el 15 de noviembre del 2023 cuando las comisiones dieron su visto bueno para un dictamen donde promovían el salario equitativo en el deporte.

Hubo un atraso por las críticas que vinieron por parte de la Liga MX Femenil, pues sus representantes afirmaron que las medidas pondrían en riesgo al torneo que se juega a la par que el de varones, por lo que se extendió la invitación a que las ligas dieran su propuesta en relación con ello.

Entre los puntos a destacar de esta iniciativa se encuentran la incorporación del lenguaje inclusivo, se contempla los términos “personas deportistas”, “personas trabajadoras” y “personas empleadoras”.

En ella se buscaba ampliar la aplicación del capítulo de “Personas Deportistas Profesionales” y es para cualquier persona deportista profesional que practica una disciplina o especialidad deportiva sujeta a una relación de trabajo.