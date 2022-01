Vencer o morir, la última llamada por los playoffs de la NFL

Se escucha raro, pero hay que acostumbrarnos a decirlo. Semana 18, la última de la temporada regular de la NFL. Sentarse a adivinar y calcular las líneas de la última semana de la NFL resulta en un ejercicio inútil en la mayoría de los partidos. Y es que muchos equipos tienen poco o nada que pelear esta semana y mucha información sobre quién juega y quién no empieza a fluir en el transcurso de la semana. Por eso no está de más conocer los distintos escenarios de los equipos que todavía pelean algo en este cierre de temporada. Las líneas presentadas son al 7 de enero 2022:

Chiefs @ Broncos (+11: 45) Los Chiefs ya están calificados, pero pueden alcanzar el Sembrado 1 si ganan y Titanes pierde. Aunque la ofensiva de Kansas se ha visto por momentos tan sólida como en las tres temporadas pasadas (1ª mitad del juego contra Bengals), siguen presentando inconsistencias (sólo 3 puntos en la 2ª mitad de ese mismo juego). Inicialmente me pareció una línea inflada, pero dos esquineros titulares no jugarán para los Broncos, quienes ya están eliminados. No puedo ir con Broncos esta semana, me inclinaría más por las altas.

Cowboys @ Eagles (+4: 43) Dallas necesita ganar, y que tanto Rams como Buccaneers pierdan, para subir al sembrado #2. Filadelfia ya está calificado y, gane o pierda, su sembrado depende de quién califique entre 49ers y Saints. La línea abrió en 3.5, brincó a 7 después del reporte de que varios jugadores de Las Águilas entraron a la lista COVID, y bajó hasta 4 después de que pasara lo mismo con algunos jugadores de Cowboys, incluyendo a Micha Parsons. Mucha incertidumbre en cuanto a si los jugadores titulares sanos van a jugar en este partido. Ese último movimiento de la línea me hace pensar que no.

Packers @ Lions (+3.5: 44.5) Green Bay ya tiene asegurado el sembrado #1 de su conferencia, aun así Aron Rodgers dice que quiere jugar el partido. Por la línea, el mercado no cree que vayan a jugar. Si acaso, y para que no haga su berrinche, salen un par de series ofensivas. Este sería como el 5to juego de la campaña donde Detroit no pelea nada esta temporada, y consistentemente ha estado dando un gran esfuerzo. Packers anota primero, y si es así, en vivo podrán encontrar una mejor línea para ir a Detroit.

Colts @ Jaguars (+15.5; 44) Los Colts necesitan ganar este juego divisional para entrar a playoffs. Se ve fácil, ¿no? A final de cuentas, la línea es 15.5. El detalle es que Indy no ha ganado en Jacksonville desde el 21 de Septiembre del 2014. Algo se le complica a este equipo cuando visitan a los Jaguars. Colts tiene que ganar por 1 nada más, y con una ventaja cómoda puede empezar a cuidar a sus titulares. Yo tomaría Jaguares en +15.5, con una salpicadita al money line. No vaya a ser.

Bears @ Vikings (-5.5; 44) Par de equipos eliminados de postemporada, siendo los Vikings quien más decepcionó por el talento en su plantilla. Hay rumores de que puede ser el último juego de ambos coaches en sus actuales equipos (más fuerte el rumor de que Naggy sale). Sigo creyendo que Minnesota es el equipo más talentoso y que deben ganar, pero si algo vimos de ellos esta temporada, es que todos sus juegos son apretados.

Steelers @ Ravens (-3.5; 41) Ambos equipos necesitan ganar para tener esperanzas de calificar. Pittsburgh, además de ganar, necesita que Los Potros pierdan y que el juego de Raiders y Chargers no termine en empate. Baltimore necesita ganar y que Colts, Chargers y Miami pierdan. La línea abrió en 5.5, y parecía una línea de protección al no saber si Lamar Jackson jugaba o no. Hoy se descarta su participación y la línea baja a 3.5. Parece un clásico juego decepción para Acereros después de ese emocional triunfo en la despedida de Big Ben de la ciudad de Pittsburgh.

Bengals @ Browns (-6; 37.5) El anuncio de que Baker Mayfield se pierde este partido no hizo nada para mover la línea, se quedó en +3.5 para Los Browns. El mercado identificó que Mayfiled lesionado es igual que un Hoyer sano. Pero cuando se anuncia que Mixon tiene COVID y que van a descansar a Joe Burrows, la línea da un brincote para estabilizarse en -6 para los de casa. Me gustaba mucho Cleveland como no favorito, ya con -6 les perdí el interés.

Washington @ Giants (+7; 37.5) Otro juego donde ambos están eliminados. Temporada donde las lesiones trataron muy mal a ambos equipos, razón por la cual ambos dejaron de ser competitivos. Los rumores dicen que los jugadores de Giants ya no quieren de regreso al coach Judge, quien ya se dio cuenta que Mike Glennon no es un mariscal de campo titular. Si creo que Washington cubra. Por cierto, en febrero se anunciará el nuevo apodo de Football Team.

Titans @ Texans (+10.5; 42.5) Titans asegura el sembrado #1 de la conferencia con triunfo en Houston, con lo cual, para mí, le daría el Coach del Año a Mike Vrabel. Houston, aún sin mucho talento, no ha dejado de jugar. Siguiendo con la lógica del partido Colts – Jaguars, creo que Texans puede cubrir esa línea.

Patriots @ Dolphins (+6.5; 40) Patriots ya está en postemporada, pero puede ganar la división, y sabrá si todavía tiene oportunidad de ganar la conferencia, pues ya conocería el resultado de Chiefs y Titans. Dolphins está eliminado tras su derrota en Tennessee, donde la lluvía y el frío le afectó a Tua y al resto del equipo. Pero el juego es en Miami, divisional, siempre son partidos peleados. Me gusta que cubra Miami.

Seahawks @ Cardinals (-6; 48) Temporada para el olvido para los de Seattle, que están eliminados. Arizona puede ganar su división si vence en este juego y los Rams pierden contra 49ers. Esa victoria de Arizona sobre Dallas fue un freno a la caída libre que otra vez presentaba el equipo de Kinsburry en el cierre de la temporada. Es raro que un equipo de Kingsburry termine arriba de .500 en sus últimos 8 partidos. Van 3-4 en sus últimos 7. Le voy a terquear a la historia e ir con Seattle.

Saints @ Falcons (+3.5: 40) Saints necesita ganar y que 49ers pierda contra Rams. El enigma que fueron los Falcons está eliminado. El QB Hill le da la mejor probabilidad de triunfo a los de Nueva Orleáns, pero aun así anotan muy pocos puntos, dependen de su estelar defensiva. Falcons también batalla mucho para anotar, apenas 36 por ciento de efectividad en zona roja los últimos 3 partidos. Me inclino por las bajas. Por cierto, Sean Payton es otro fuerte candidato a coach del año.

Panthers @ Buccaneers (-8; 41.5) Evidentemente Panthers está eliminado y actualmente son un desastre. Tampa Bay es el actual sembrado #3, y sólo podría subir al #2 en caso de que Rams pierda. La línea dice que Tampa sale con sus titulares, pero es probable que los vaya guardando conforme avanza el partido. Al menos así lo veo y creo que hay mucha incertidumbre. Paso.

Jets @ Bills (-16; 40.5)Al parecer Bills va con todo por el título divisional. El año pasado, ya clasificados a postemporada, anotaron 94 puntos en sus últimos dos juegos contra rivales divisionales. Mis bendiciones para los Jets que vienen de dar uno de sus mejores juegos contra Tampa Bay.

49ers @ Rams (-4.5; 44.5) 49ers entra a postemporada si lo ganan. Este ya es un juego de playoffs para ellos. Pero van contra Rams y con Trey Lance de titular, no es tirarle hate a Lance, pero un QB novato, de visita, en juego que es de eliminación para ellos, parece complicado. Creo que ganan los de Los Ángeles.