¡Vuelve The Rock a WWE! Dwayne Johnson regresa en Bad Blood y se encara con Roman Reigns y Cody Rhodes

Una vez finalizando el combate, Jimmy y The Original Tribal Chief se fundieron en un abrazo y se marcharon por la rampa. The Bloodline atacó nuevamente a Cody Rhodes y Jimmy Uso convenció a Roman Reigns para volver al ring y ayudar a Cody. Sin embargo, el final no fue el que esperaban los justicieros y terminó The Rock llevándose los reflectores.

Con información de SoloWrestling