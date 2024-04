Cody Rhodes es Campeón Indiscutible de la WWE tras vencer a Roman Reigns en WrestleMania XL con la ayuda de Undertaker y John Cena

En un encontronazo condicionado por las reglas de The Bloodline, luego del triunfo del Día 1 por parte de la pareja de The Rock y del Jefe Tribal , esto no fue suficiente para que la “Cabeza de la Mesa” le ganara al hijo de la leyenda, Dusty Rhodes .

Rhodes obtuvo su venganza un año después de perder en la lucha estelar ante Reigns , con el mismo premio de por medio. Frente a 72 mil 755 aficionados en el Lincoln Financial Field , el final de un reinado épico como el de Roman merecía una lucha inolvidable.

Aparecieron Jimmy Uso, Solo Sikoa y hasta el “Final Boss” para ayudar a Roman Reigns , pero no contaban con que del lado de Cody estaría también un equipo de “superhéroes” con Jey Uso, John Cena y The Undertaker , quienes evitaron que otra vez las trampas pudieran más que la justicia en WrestleMania 40 .

“The Head of the Table”, el hombre que llevó a nuevas escalas a World Wrestling Entertainment. El mismo que venció a incontables superestrellas como Brock Lesnar, John Cena, Drew McIntyre, Sami Zayn, Kevin Owens y muchísimos más para llevar su reinado a otra dimensión, esta vez no pudo ante Cody Rhodes, el luchador que se fue de WWE por más de seis años y volvió con la encomienda de ser el nuevo rostro de la compañía.

Un evento estelar de más de 40 minutos el de este domingo en la Noche 2 de WrestleMania. Todo se alineó para tener una lucha memorable, con John Cena y The Undertaker llegando al rescate de Cody Rhodes para deshacerse de Solo Sikoa y The Rock, respectivamente. Porque solamente así se podía terminar con The Bloodline, una de las facciones más dominantes de todos los tiempos.