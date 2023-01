Ya sin molestias en su pierna; Novak Djokovic se perfila como el favorito a ganar en Australia

Tomó si acaso una semana para que Novak Djokovic pasara de alarmarse sobre si era capaz de disputar si acaso un partido con su adolorida pierna izquierda a pensar de que está en condiciones de conquistar el Abierto de Australia.

Fue lo que hizo completar un partido sin molestias físicas y casi que perfecto en los octavos de final.

“Esta noche, cómo he jugado, cómo me he sentido, me da motivos para creer que puedo llegar alcanzar el último objetivo aquí, dijo Djokovic tras arrasar 6-2, 6-1, 6-2 al australiano Alex de Miñaur (22do cabeza de serie) para instalarse por 13ra vez en los cuartos de final en el Melbourne Park y por 54ta ocasión en todos los torneos de Grand Slam.